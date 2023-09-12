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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Косово
Румыния - Косово: обзор матча 12 сентября 2023
Румыния
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Косово
83'
Н. Станчу
90+3'
В. Михаила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Косово
ГОЛ! 2:0!
В. Михаила
Пас отдал
А. Рацу
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
83'
81'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
Б. Бериша
81'
Замена
И. Бека
️️️️
М. Войвода
Замена
Д. Олару
️️️️
А. Чикелдэу
77'
Замена
О. Морутан
️️️️
Я. Хаджи
71'
Замена
В. Михаила
️️️️
Ф. Коман
71'
63'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Э. Жегрова
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Буркэ
63'
59'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
Пенальти не реализован!
Н. Станчу
59'
54'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
М. Рашица
54'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Бериша
Желтая карточка
Н. Банку
52'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Пушкаш
46'
42'
Вторая желтая
В. Мурики
32'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Желтая карточка
Г. Пушкаш
32'
18'
Желтая карточка
В. Мурики
14'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
А. Буркэ
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
14
Валон Бериша
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
0
Исмаил Бека
ЦЗ
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
17
Эрмал Красники
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
7
Алтин Зекири
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
9
Албион Ррахмани
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Молдован
3
Дрэгушин
15
Буркэ
6
Скрециу
11
Банку
2
Рацу
10
Станчу
8
Чикелдэу
10
Хаджи
7
Коман
17
Пушкаш
4-2-3-1
1
Мурич
15
Войвода
3
Алити
13
Ррахмани
23
Пакярада
14
Бериша
19
Лосаж
10
Жегрова
7
Рашица
23
Бериша
18
Мурики
15
Буркэ
18
Марин
18
Марин
15
Буркэ
8
Чикелдэу
7
Олару
7
Олару
8
Чикелдэу
10
Хаджи
21
Морутан
21
Морутан
10
Хаджи
7
Коман
13
Михаила
13
Михаила
7
Коман
17
Пушкаш
7
Алибек
7
Алибек
17
Пушкаш
7
Рашица
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
7
Рашица
15
Войвода
0
Бека
0
Бека
15
Войвода
10
Жегрова
5
Дрешевич
5
Дрешевич
10
Жегрова
14
Бериша
8
Муслия
8
Муслия
14
Бериша
23
Бериша
9
Ррахмани
9
Ррахмани
23
Бериша
Остались в запасе
Румыния
Косово
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
Главный тренер
Мирел Рэдой
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Алтин Зекири
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
17
Эрмал Красники
ЛВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Алтин Зекири
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
17
Эрмал Красники
ЛВ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Румыния - Косово
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
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