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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Италия - Украина
Италия - Украина: обзор матча 12 сентября 2023
Италия
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 6 тур
2 : 1
Завершен
Украина
12'
Д. Фраттези
29'
Д. Фраттези
41'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Украина
84'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Т. Степаненко
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Барелла
83'
78'
Желтая карточка
И. Забарный
76'
Желтая карточка
Т. Степаненко
75'
Замена
В. Ванат
️️️️
В. Цыганков
75'
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Зинченко
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Н. Дзаньоло
72'
Замена
М. Ретеги
️️️️
Д. Распадори
72'
61'
Желтая карточка
Е. Конопля
58'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Довбик
58'
Замена
М. Мудрик
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
К. Бираги
️️️️
Ф. Димарко
58'
Замена
В. Гнонто
️️️️
М. Дзакканьи
58'
41'
ГОЛ! 2:1!
А. Ярмоленко
38'
Желтая карточка
В. Миколенко
ГОЛ! 2:0!
Д. Фраттези
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фраттези
Пас отдал
М. Дзакканьи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
0
Николо Казале
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
11
Димарко
3
Скальвини
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
5
Локателли
18
Барелла
16
Фраттези
20
Дзакканьи
18
Дзаньоло
10
Распадори
3-3-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
4
Кривцов
2
Конопля
6
Степаненко
17
Зинченко
15
Цыганков
8
Судаков
7
Ярмоленко
11
Довбик
11
Димарко
3
Бираги
3
Бираги
11
Димарко
18
Барелла
16
Кристанте
16
Кристанте
18
Барелла
20
Дзакканьи
0
Гнонто
0
Гнонто
20
Дзакканьи
18
Дзаньоло
17
Орсолини
17
Орсолини
18
Дзаньоло
10
Распадори
9
Ретеги
9
Ретеги
10
Распадори
6
Степаненко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
6
Степаненко
17
Зинченко
14
Буяльский
14
Буяльский
17
Зинченко
7
Ярмоленко
7
Мудрик
7
Мудрик
7
Ярмоленко
15
Цыганков
17
Ванат
17
Ванат
15
Цыганков
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
Остались в запасе
Италия
Украина
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
0
Николо Казале
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Пессина
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Андрей Лунин
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
19
Егор Назарина
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
0
Николо Казале
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Пессина
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
19
Егор Назарина
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Италия - Украина
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
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