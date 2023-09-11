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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Армения - Хорватия
Армения - Хорватия: обзор матча 11 сентября 2023
Армения
11.09.2023, понедельник, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
14'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Хорватия
84'
Замена
П. Муса
️️️️
Б. Петкович
74'
Замена
Л. Майер
️️️️
Л. Иванушец
69'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Крамарич
Замена
К. Оганесян
️️️️
У. Иву
58'
29'
Желтая карточка
Й. Станишич
21'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
20
Артак Дашян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Петар Муса
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
2
Калисир
5
Мкртчян
4
Арутюнян
6
Иву
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
20
Дашян
17
Ранос
4-1-1-2-2
1
Ливакович
2
Станишич
6
Шутало
4
Гвардиол
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
18
Иванушец
14
Перишич
9
Крамарич
17
Петкович
6
Иву
13
Оганесян
13
Оганесян
6
Иву
18
Иванушец
7
Майер
7
Майер
18
Иванушец
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
17
Петкович
11
Муса
11
Муса
17
Петкович
Остались в запасе
Армения
Хорватия
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
9
Артур Серобян
ЛВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
9
Артур Серобян
ЛВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Армения - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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