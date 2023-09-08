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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Латвия
Хорватия - Латвия: обзор матча 08 сентября 2023
Хорватия
08.09.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 5 тур
5 : 0
Завершен
Латвия
3'
Б. Петкович
13'
Л. Иванушец
44'
Б. Петкович
68'
А. Крамарич
78'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Латвия
86'
Замена
А. Савельевс
️️️️
К. Тоберс
86'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Яунземс
81'
Желтая карточка
А. Цыганик
ГОЛ! 5:0!
М. Пашалич
Пас отдал
И. Перишич
78'
76'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
Я. Икаунекс
ГОЛ! 4:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Б. Баришич
68'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Б. Соса
67'
Замена
П. Муса
️️️️
Б. Петкович
67'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Модрич
61'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Брозович
60'
56'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Савалниекс
Замена
Д. Вида
️️️️
Й. Гвардиол
46'
ГОЛ! 3:0!
Б. Петкович
Пас отдал
И. Перишич
44'
ГОЛ! 2:0!
Л. Иванушец
Пас отдал
Б. Петкович
13'
ГОЛ! 1:0!
Б. Петкович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Матия Фриган
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
13
Кирилс Ильинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
19
Марко Регза
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ливакович
19
Соса
6
Шутало
4
Гвардиол
22
Юранович
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
18
Иванушец
17
Петкович
9
Крамарич
3-5-2
23
Пуринс
5
Черномордис
4
Дубра
2
Сорокинс
8
Эмсис
16
Яунземс
10
Икаунекс
11
Савалниекс
6
Тоберс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
19
Соса
3
Баришич
3
Баришич
19
Соса
4
Гвардиол
21
Вида
21
Вида
4
Гвардиол
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
11
Брозович
13
Влашич
13
Влашич
11
Брозович
17
Петкович
11
Муса
11
Муса
17
Петкович
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
10
Икаунекс
6
Тоберс
22
Савельевс
22
Савельевс
6
Тоберс
16
Яунземс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
16
Яунземс
11
Савалниекс
19
Кроллис
19
Кроллис
11
Савалниекс
Остались в запасе
Хорватия
Латвия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
13
Кирилс Ильинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
13
Кирилс Ильинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Хорватия - Латвия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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