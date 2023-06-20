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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Швеция
Австрия - Швеция: обзор матча 20 июня 2023
Австрия
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Швеция
81'
К. Баумгартнер
89'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Швеция
Замена
Д. Любичич
️️️️
К. Баумгартнер
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Грегоритч
89'
87'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Кулушевски
87'
Замена
В. Классон
️️️️
М. Сванберг
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
81'
76'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Э. Форсберг
76'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
А. Исак
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Шлагер
71'
Замена
М. Забитцер
️️️️
П. Виммер
59'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ж. Адаму
46'
Замена
М. Вебер
️️️️
С. Пош
46'
46'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
С. Пош
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
3
Линус Вальквист
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
20
Карим Онисиво
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
4-2-2-2
17
Шлагер
5
Пош
15
Линхарт
8
Алаба
16
Мвене
6
Зайвальд
4
Шлагер
10
Баумгартнер
21
Виммер
11
Грегоритч
8
Адаму
4-3-2-1
1
Ольсен
4
Хин
3
Линделеф
18
Ольссон
3
Вальквист
19
Сванберг
18
Густафсон
13
Экдаль
21
Кулушевски
10
Форсберг
9
Исак
5
Пош
14
Вебер
14
Вебер
5
Пош
10
Баумгартнер
19
Любичич
19
Любичич
10
Баумгартнер
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
21
Виммер
9
Забитцер
9
Забитцер
21
Виммер
8
Адаму
7
Арнаутович
7
Арнаутович
8
Адаму
13
Экдаль
16
Карлстрем
16
Карлстрем
13
Экдаль
19
Сванберг
17
Классон
17
Классон
19
Сванберг
21
Кулушевски
11
Эланга
11
Эланга
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
17
Дьекереш
9
Исак
10
Форсберг
9
Карлссон
9
Карлссон
10
Форсберг
Остались в запасе
Австрия
Швеция
13
Даниэль Бахман
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Романо Шмид
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
13
Даниэль Бахман
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
18
Романо Шмид
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Австрия - Швеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Okko
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