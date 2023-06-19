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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Косово
Беларусь - Косово: обзор матча 19 июня 2023
Беларусь
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 4 тур
2 : 1
Завершен
Косово
73'
В. Морозов
75'
М. Эбонг
87'
В. Мурики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Косово
90'
Желтая карточка
Х. Криэциу
Замена
В. Климович
️️️️
Е. Яблонский
88'
Замена
В. Малькевич
️️️️
К. Печенин
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Мурики
Желтая карточка
А. Быков
86'
79'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Б. Целина
ГОЛ! 2:0!
М. Эбонг
75'
ГОЛ! 1:0!
В. Морозов
73'
Замена
А. Селява
️️️️
В. Бочеров
65'
Замена
В. Морозов
️️️️
П. Савицкий
63'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Р. Юзепчук
63'
53'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Б. Фазлийи
46'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
И. Дрешевич
25'
Замена
Э. Красники
️️️️
Л. Пакярада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
7
Артем Быков
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
18
Кирилл Капленко
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
9
Берсант Целина
АП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Беларусь
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Денис Шпаковский
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
18
Владислав Морозов
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
0
Амар Гершалиу
ЦЗ
17
Эрмал Красники
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
0
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
4-1-4-1
1
Игнатович
2
Печенин
20
Волков
5
Поляков
4
Юзепчук
15
Бочеров
7
Быков
18
Капленко
14
Яблонский
8
Савицкий
9
Эбонг
3-2-3-1-1
1
Мурич
13
Ррахмани
3
Алити
5
Дрешевич
15
Войвода
23
Пакярада
8
Фазлийи
8
Муслия
21
Ррудхани
9
Целина
18
Мурики
2
Печенин
18
Малькевич
18
Малькевич
2
Печенин
15
Бочеров
8
Селява
8
Селява
15
Бочеров
4
Юзепчук
19
Ковалев
19
Ковалев
4
Юзепчук
8
Савицкий
18
Морозов
18
Морозов
8
Савицкий
14
Яблонский
21
Климович
21
Климович
14
Яблонский
8
Фазлийи
6
Криэциу
6
Криэциу
8
Фазлийи
9
Целина
19
Лосаж
19
Лосаж
9
Целина
23
Пакярада
17
Красники
17
Красники
23
Пакярада
5
Дрешевич
10
Жегрова
10
Жегрова
5
Дрешевич
Остались в запасе
Беларусь
Косово
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Денис Шпаковский
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
10
Иван Бахар
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
0
Амар Гершалиу
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
0
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Денис Шпаковский
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
10
Иван Бахар
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
0
Амар Гершалиу
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
0
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Беларусь - Косово
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
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