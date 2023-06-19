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Финляндия - Сан-Марино

19.06.2023, Понедельник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 4 тур Финляндия - Сан-Марино
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа E
7 тур
3 июня, пятница 22:30 Сан-Марино 0:1 Финляндия
5 тур
17 ноября, среда 19:30 Финляндия 8:0 Сан-Марино
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Казахстан 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Сан-Марино 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Финляндия 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0:0 0 0
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