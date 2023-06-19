Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Турция - Уэльс
Турция - Уэльс: обзор матча 19 июня 2023
Турция
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Уэльс
72'
У. Найир
80'
А. Гюлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Уэльс
Замена
С. Учан
️️️️
О. Кекчю
89'
84'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Рэмзи
84'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Х. Уилсон
ГОЛ! 2:0!
А. Гюлер
Пас отдал
О. Кекчю
80'
Желтая карточка
И. Кахведжи
75'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Ф. Кадиоглу
73'
ГОЛ! 1:0!
У. Найир
Пас отдал
Б. Йилмаз
72'
Пенальти не реализован!
Х. Чалханоглу
64'
62'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Джеймс
Замена
А. Гюлер
️️️️
С. Озкан
60'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
З. Челик
60'
58'
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
Д. Ундер
51'
Желтая карточка
М. Демирал
47'
Замена
У. Найир
️️️️
К. Актюркоглу
46'
46'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Б. Джонсон
41'
Красная карточка
Д. Моррел
Желтая карточка
З. Челик
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Штефан Кунц
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Турция
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
9
Умут Найир
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
10
Оливер Купер
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
3-4-3
1
Гюнок
3
Демирал
14
Бартакжи
2
Челик
20
Кадиоглу
5
Озкан
10
Чалханоглу
6
Кекчю
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
7
Ундер
3-2-1-3
12
Уорд
6
Родон
2
Мефам
5
Ампаду
14
Робертс
16
Моррел
10
Рэмзи
20
Джеймс
8
Уилсон
11
Джонсон
2
Челик
13
Эльмали
13
Эльмали
2
Челик
20
Кадиоглу
10
Кахведжи
10
Кахведжи
20
Кадиоглу
6
Кекчю
0
Учан
0
Учан
6
Кекчю
5
Озкан
8
Гюлер
8
Гюлер
5
Озкан
7
Актюркоглу
9
Найир
9
Найир
7
Актюркоглу
11
Джонсон
5
Кабанго
5
Кабанго
11
Джонсон
10
Рэмзи
17
Джеймс
17
Джеймс
10
Рэмзи
8
Уилсон
23
Бродхед
23
Бродхед
8
Уилсон
20
Джеймс
0
Брэдшоу
0
Брэдшоу
20
Джеймс
Остались в запасе
Турция
Уэльс
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
10
Оливер Купер
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
9
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
10
Оливер Купер
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Турция - Уэльс
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Новости команд
Все
Турция
Уэльс
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+