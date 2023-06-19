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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Мальта
Украина - Мальта: обзор матча 19 июня 2023
Украина
19.06.2023, понедельник, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мальта
72'
В. Цыганков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Мальта
Замена
А. Сваток
️️️️
В. Цыганков
90'
+5
87'
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
Д. Мбонг
87'
Замена
Д. Грек
️️️️
Т. Теума
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Ярмоленко
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Цыганков
72'
Замена
А. Довбик
️️️️
В. Ванат
63'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Р. Малиновский
63'
62'
Замена
Ш. Димек
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
Р. Малиновский
56'
Пенальти не реализован!
А. Ярмоленко
52'
51'
Желтая карточка
С. Борг
46'
Замена
А. Сатариано
️️️️
К. Нвоко
Замена
В. Миколенко
️️️️
Н. Матвиенко
46'
45'
+3
Замена
М. Грек
️️️️
А. Бонелло
Желтая карточка
В. Ванат
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
8
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
23
Янник Янкам
АП
11
Джоди Джонс
ПВ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Данил Игнатенко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
12
Маттиас Дебоно
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
4
Кривцов
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
6
Степаненко
8
Малиновский
8
Судаков
15
Цыганков
17
Ванат
7
Ярмоленко
4-1-2-2-1
1
Бонелло
7
Мбонг
4
Борг
2
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
10
Теума
17
Мускат
11
Джонс
23
Янкам
14
Нвоко
22
Матвиенко
16
Миколенко
16
Миколенко
22
Матвиенко
15
Цыганков
4
Сваток
4
Сваток
15
Цыганков
7
Ярмоленко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
7
Ярмоленко
8
Малиновский
14
Буяльский
14
Буяльский
8
Малиновский
17
Ванат
11
Довбик
11
Довбик
17
Ванат
1
Бонелло
12
Грек
12
Грек
1
Бонелло
14
Нвоко
23
Сатариано
23
Сатариано
14
Нвоко
11
Джонс
21
Димек
21
Димек
11
Джонс
10
Теума
9
Грек
9
Грек
10
Теума
7
Мбонг
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
7
Мбонг
Остались в запасе
Украина
Мальта
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
7
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Маттиас Дебоно
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
7
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Александр Зубков
ПВ
Остались в запасе
12
Маттиас Дебоно
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Украина - Мальта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Антон Малатински
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