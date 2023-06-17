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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Шотландия
Норвегия - Шотландия: обзор матча 17 июня 2023
Норвегия
17.06.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Шотландия
61'
Э. Холанд (П)
87'
Л. Дайкс
89'
К. МакЛин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Шотландия
90'
+1
Замена
Д. Хайам
️️️️
Д. МакГинн
89'
ГОЛ! 1:2!
К. МакЛин
Пас отдал
Л. Дайкс
87'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Замена
К. Торстведт
️️️️
Ф. Эушнес
84'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Э. Холанд
84'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
П. Берг
84'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
А. Серлот
79'
79'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Р. Портеус
78'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Кристи
78'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. МакГрегор
65'
Замена
Л. Купер
️️️️
К. Тирни
Замена
С. Берге
️️️️
О. Сольбаккен
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Холанд
61'
60'
Желтая карточка
Р. Портеус
53'
Желтая карточка
К. Тирни
40'
Желтая карточка
Д. Хендри
37'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
0
Брайс Вембангомо
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
12
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Страндберг
4
Эстигард
14
Рюэрсон
6
Берг
7
Эушнес
10
Эдегор
0
Сольбаккен
7
Серлот
9
Холанд
3-2-3-1-1
1
Ганн
2
Хики
5
Портеус
13
Хендри
6
Тирни
3
Робертсон
4
Мактоминей
8
МакГрегор
7
МакГинн
11
Кристи
9
Дайкс
9
Холанд
20
Дели
20
Дели
9
Холанд
0
Сольбаккен
8
Берге
8
Берге
0
Сольбаккен
7
Эушнес
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Эушнес
7
Серлот
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
7
Серлот
6
Берг
11
Ларсен
11
Ларсен
6
Берг
7
МакГинн
17
Хайам
17
Хайам
7
МакГинн
6
Тирни
16
Купер
16
Купер
6
Тирни
5
Портеус
23
МакЛин
23
МакЛин
5
Портеус
11
Кристи
17
Армстронг
17
Армстронг
11
Кристи
8
МакГрегор
8
Гилмор
8
Гилмор
8
МакГрегор
Остались в запасе
Норвегия
Шотландия
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
0
Брайс Вембангомо
ПЗ
15
Уго Ветлесен
ЦП
12
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
0
Брайс Вембангомо
ПЗ
15
Уго Ветлесен
ЦП
12
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Шотландия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
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