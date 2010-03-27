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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 27 марта 2010
Металлург
27.03.2010, суббота, 19:30
Чемпионат Украины, 22 тур
3 : 1
Завершен
Заря
11'
В. Аржанов
35'
Е. Опанасенко
90+4'
Е. Опанасенко
55'
Т. Лазарович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
Замена
Д. Мицейка
️️️️
В. Аржанов
+4
ГОЛ! 3:1!
Е. Опанасенко
+4
Замена
И. Модебадзе
️️️️
Ч. Майкл Алози
+1
Желтая карточка
С. Кривцов
Желтая карточка
Я. Тигорев
Замена
А. Полянский
️️️️
В. Виценец
Желтая карточка
В. Виценец
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Е. Писоцкий
Желтая карточка
М. Коваль
ГОЛ! 2:1!
Т. Лазарович
Желтая карточка
В. Езерский
Желтая карточка
В. Аржанов
ГОЛ! 2:0!
Е. Опанасенко
ГОЛ! 1:0!
В. Аржанов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
3-4-2-1
35
Коваль
4
Тейку
19
Невмывака
14
Полевой
39
Опанасенко
28
Тигорев
27
Степаненко
27
Кривцов
17
Аржанов
42
Писоцкий
99
Алози
2-1-5-1-1
99
Шуховцев
55
Ковалев
5
Езерский
4
Чайковский
70
Шевчук
25
Виценец
5
Силюк
6
Каменюка
33
Билый
11
Картушов
27
Лазарович
99
Алози
0
Модебадзе
0
Модебадзе
99
Алози
17
Аржанов
16
Мицейка
16
Мицейка
17
Аржанов
42
Писоцкий
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
42
Писоцкий
25
Виценец
2
Полянский
2
Полянский
25
Виценец
Остались в запасе
Металлург
Заря
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
14
Парит Джихани
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Металлург - Заря
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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