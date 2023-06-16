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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Израиль
Беларусь - Израиль: обзор матча 16 июня 2023
Беларусь
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 3 тур
1 : 2
Завершен
Израиль
16'
М. Эбонг
85'
Ш. Вайссман (П)
90+2'
О. Глух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Израиль
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
О. Глух
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Вайссман
Замена
П. Савицкий
️️️️
М. Эбонг
79'
Замена
В. Климович
️️️️
К. Капленко
79'
78'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Э. Даса
68'
Желтая карточка
О. Давидзаде
66'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Д. Перец
Замена
В. Бочеров
️️️️
Ю. Ковалев
64'
Замена
️️️️
А. Селява
57'
46'
Замена
Д. Азиза
️️️️
Л. Абада
46'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Т. Барибо
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Морозов
46'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
40'
Желтая карточка
А. Селява
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Эбонг
Пас отдал
Р. Юзепчук
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
18
Кирилл Капленко
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Беларусь
0
Денис Шпаковский
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Владислав Климович
ЦФ
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
3
Рой Ревиво
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
11
Долев Азиза
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
21
Деан Давид
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Игнатович
2
Печенин
5
Поляков
6
Политевич
4
Юзепчук
8
Селява
7
Быков
18
Капленко
19
Ковалев
9
Эбонг
18
Морозов
4-2-3-1
18
Глазер
2
Даса
3
Голдберг
22
Давидзаде
4
Шломо
16
Абу Фани
8
Перец
20
Абада
7
Сафури
10
Соломон
9
Барибо
19
Ковалев
15
Бочеров
15
Бочеров
19
Ковалев
18
Морозов
10
Бахар
10
Бахар
18
Морозов
9
Эбонг
8
Савицкий
8
Савицкий
9
Эбонг
18
Капленко
21
Климович
21
Климович
18
Капленко
20
Абада
11
Азиза
11
Азиза
20
Абада
8
Перец
16
Каничовски
16
Каничовски
8
Перец
9
Барибо
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Барибо
2
Даса
17
Йехезкель
17
Йехезкель
2
Даса
Остались в запасе
Беларусь
Израиль
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
0
Денис Шпаковский
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
3
Рой Ревиво
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
0
Денис Шпаковский
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
19
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
3
Рой Ревиво
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Беларусь - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
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