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Латвия - Турция

16.06.2023, Пятница, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 3 тур Латвия - Турция
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа G
8 тур
11 октября, понедельник 21:45 Латвия 1:2 Турция
3 тур
30 марта, вторник 21:45 Турция 3:3 Латвия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа A
7 тур
3 сентября, четверг 21:45 Турция 1:1 Латвия
3 тур
13 октября, понедельник 22:45 Латвия 1:1 Турция
Товарищеские матчи. Сборные 2013

28 мая, вторник 22:45 Турция 3:3 Латвия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Турция 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Уэльс 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Латвия 0 0 0 0 0:0 0 0
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