Латвия - Турция

|8 тур
|11 октября, понедельник
|21:45
|Латвия
|1:2
|Турция
|3 тур
|30 марта, вторник
|21:45
|Турция
|3:3
|Латвия
|8 тур
|11 октября, понедельник
|21:45
|Латвия
|1:2
|Турция
|3 тур
|30 марта, вторник
|21:45
|Турция
|3:3
|Латвия
|7 тур
|3 сентября, четверг
|21:45
|Турция
|1:1
|Латвия
|3 тур
|13 октября, понедельник
|22:45
|Латвия
|1:1
|Турция
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0