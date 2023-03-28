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Грузия - Норвегия

28.03.2023, Вторник, 19:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 2 тур Грузия - Норвегия
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Грузия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Шотландия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Норвегия 0 0 0 0 0:0 0 0
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