Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Болгария
Венгрия - Болгария: обзор матча 27 марта 2023
Венгрия
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 2 тур
3 : 0
Завершен
Болгария
7'
Б. Вечеи
26'
Д. Собослаи
39'
М. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Болгария
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Б. Вечеи
87'
Замена
Л. Него
️️️️
Б. Болла
86'
85'
Замена
С. Шопов
️️️️
И. Груев
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
73'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
А. Надь
73'
Замена
Б. Варга
️️️️
М. Адам
59'
57'
Замена
Р. Кирилов
️️️️
К. Десподов
46'
Замена
Х. Петров
️️️️
И. Марков
46'
Замена
Г. Русев
️️️️
С. Делев
46'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Я. Карабелев
ГОЛ! 3:0!
М. Адам
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Собослаи
26'
ГОЛ! 1:0!
Б. Вечеи
Пас отдал
В. Орбан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Ивайло Марков
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
11
Янис Карабелев
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
22
Йоан Стоянов
ПВ
15
Никола Илиев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
0
Кристиан Хеги
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
0
Андраш Немет
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
11
Георгий Русев
ПВ
23
Станислав Шопов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дибус
4
Салаи
6
Орбан
14
Болла
11
Керкез
2
Ланг
8
Надь
8
Вечеи
10
Собослаи
20
Салаи
9
Адам
3-1-1-3-2
1
Наумов
6
Антов
15
Галабов
2
Марков
4
Груев
11
Карабелев
22
Стоянов
11
Десподов
16
Петков
10
Делев
15
Илиев
14
Болла
7
Него
7
Него
14
Болла
8
Вечеи
16
Калмар
16
Калмар
8
Вечеи
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
8
Надь
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
9
Адам
19
Варга
19
Варга
9
Адам
2
Марков
15
Петров
15
Петров
2
Марков
11
Карабелев
14
Крастев
14
Крастев
11
Карабелев
10
Делев
11
Русев
11
Русев
10
Делев
4
Груев
23
Шопов
23
Шопов
4
Груев
11
Десподов
10
Кирилов
10
Кирилов
11
Десподов
Остались в запасе
Венгрия
Болгария
12
Патрик Демжен
ВР
0
Кристиан Хеги
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
0
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Петко Христов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
0
Кристиан Хеги
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
0
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Петко Христов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Венгрия - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Болгария
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+