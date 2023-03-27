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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Франция
Ирландия - Франция: обзор матча 27 марта 2023
Ирландия
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Франция
50'
Б. Павар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Франция
90'
+3
Замена
М. Тюрам
️️️️
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Д. Иган
90'
+1
Желтая карточка
А. Айда
88'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Моламби
86'
81'
Замена
О. Чуамени
️️️️
А. Рабьо
81'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Б. Павар
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. О'Ши
78'
Желтая карточка
Д. Моламби
77'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Найт
77'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
М. Доэрти
77'
Желтая карточка
М. Доэрти
65'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Фергюсон
65'
65'
Замена
М. Диаби
️️️️
О. Жиру
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Павар
23'
Желтая карточка
Б. Павар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джейсон Моламби
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Майкл Джонстон
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
10
Адам Айда
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Жюль Кунде
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Кефрен Тюрам
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Базуну
22
Коллинс
15
Иган
4
О'Ши
2
Доэрти
2
Коулмен
6
Моламби
6
Каллен
8
Найт
20
Огбене
9
Фергюсон
4-2-4
16
Меньян
15
Павар
4
Упамекано
15
Конате
19
Эрнандес
14
Рабьо
6
Камавинга
12
Муани
7
Гризманн
10
Мбаппе
9
Жиру
8
Найт
19
Джонстон
19
Джонстон
8
Найт
4
О'Ши
18
Брауне
18
Брауне
4
О'Ши
2
Доэрти
11
МакКлин
11
МакКлин
2
Доэрти
9
Фергюсон
10
Айда
10
Айда
9
Фергюсон
6
Моламби
9
Обафеми
9
Обафеми
6
Моламби
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
15
Павар
5
Кунде
5
Кунде
15
Павар
14
Рабьо
8
Чуамени
8
Чуамени
14
Рабьо
9
Жиру
20
Диаби
20
Диаби
9
Жиру
Остались в запасе
Ирландия
Франция
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
13
Марк Сайкс
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
Главный тренер
Стивен Кенни
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Кефрен Тюрам
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
13
Марк Сайкс
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Кефрен Тюрам
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Ирландия - Франция
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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