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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Дания
Казахстан - Дания: обзор матча 26 марта 2023
Казахстан
26.03.2023, воскресенье, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 2 тур
3 : 2
Завершен
Дания
73'
Б. Зайнутдинов (П)
86'
А. Тагыберген
89'
А. Аимбетов
21'
Р. Хойлунд
36'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Дания
Вторая желтая
А. Аимбетов
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Р. Хойлунд
Желтая карточка
А. Дарабаев
90'
+3
Желтая карточка
И. Шацкий
90'
+3
Желтая карточка
А. Аимбетов
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Аимбетов
Пас отдал
Я. Вороговский
89'
87'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Й. Винд
ГОЛ! 2:2!
А. Тагыберген
Пас отдал
Б. Исламхан
86'
Замена
А. Дарабаев
️️️️
А. Бейсебеков
83'
83'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Й. Меле
Замена
Б. Исламхан
️️️️
Б. Зайнутдинов
79'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
М. Самородов
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Зайнутдинов
73'
65'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Дамсгор
65'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
М. Йенсен
65'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
А. Бах
Замена
Т. Эрланов
️️️️
С. Малый
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Дамсгор
Замена
Л. Скворцов
️️️️
М. Габышев
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Арман Кенесов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
18
Филип Биллинг
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Шацкий
3
Алип
21
Бейсебеков
2
Малый
22
Марочкин
5
Габышев
11
Вороговский
20
Оразов
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
10
Самородов
4-3-1-2
1
Шмейхель
18
Бах
4
Кьер
6
Нельссон
5
Меле
23
Хейбьерг
15
Нергор
7
Йенсен
14
Дамсгор
19
Винд
9
Хойлунд
2
Малый
23
Эрланов
23
Эрланов
2
Малый
5
Габышев
13
Скворцов
13
Скворцов
5
Габышев
21
Бейсебеков
7
Дарабаев
7
Дарабаев
21
Бейсебеков
19
Зайнутдинов
9
Исламхан
9
Исламхан
19
Зайнутдинов
10
Самородов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
10
Самородов
18
Бах
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
18
Бах
5
Меле
13
Кристенсен
13
Кристенсен
5
Меле
7
Йенсен
18
Биллинг
18
Биллинг
7
Йенсен
14
Дамсгор
19
Дарами
19
Дарами
14
Дамсгор
19
Винд
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
19
Винд
Остались в запасе
Казахстан
Дания
1
Стас Покатилов
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
20
Андерс Дрейер
ПВ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
20
Андерс Дрейер
ПВ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Казахстан - Дания
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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