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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Норвегия
Испания - Норвегия: обзор матча 25 марта 2023
Испания
25.03.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Норвегия
13'
Д. Ольмо
83'
Хоселу
85'
Хоселу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Норвегия
86'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
А. Серлот
ГОЛ! 3:0!
Хоселу
85'
ГОЛ! 2:0!
Хоселу
Пас отдал
Ф. Руис
83'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Мерино
81'
Замена
Хоселу
️️️️
А. Мората
81'
74'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
Б. Мелинг
74'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
М. Эльюнусси
74'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
С. Берге
74'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
Замена
Й. Пино
️️️️
Д. Ольмо
67'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Я. Аспас
58'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Гави
58'
51'
Желтая карточка
А. Серлот
42'
Желтая карточка
М. Эдегор
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
А. Бальде
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
13
Кепа
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
9
Гави
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛФ
7
Александр Серлот
ЦФ
8
Сандер Берге
РФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Норвегия
13
Якоб Карлстрем
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
13
Эгиль Селвик
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Кепа
14
Бальде
4
Начо
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
9
Гави
6
Мерино
10
Ольмо
7
Мората
17
Аспас
4-1-1-1-3
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Эстигард
4
Страндберг
17
Мелинг
6
Берг
7
Эушнес
10
Эдегор
8
Берге
7
Серлот
11
Эльюнусси
17
Аспас
8
Себальос
8
Себальос
17
Аспас
6
Мерино
8
Руис
8
Руис
6
Мерино
9
Гави
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
9
Гави
10
Ольмо
11
Пино
11
Пино
10
Ольмо
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
17
Мелинг
15
Бьоркан
15
Бьоркан
17
Мелинг
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
7
Серлот
0
Брюнхильдсен
0
Брюнхильдсен
7
Серлот
8
Берге
0
Сольбаккен
0
Сольбаккен
8
Берге
11
Эльюнусси
11
Ларсен
11
Ларсен
11
Эльюнусси
Остались в запасе
Испания
Норвегия
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Якоб Карлстрем
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
13
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
Остались в запасе
13
Якоб Карлстрем
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
13
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Испания - Норвегия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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