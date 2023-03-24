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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Черногория
Болгария - Черногория: обзор матча 24 марта 2023
Болгария
24.03.2023, пятница, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 1 тур
0 : 1
Завершен
Черногория
70'
Н. Крстович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Черногория
Замена
М. Петков
️️️️
С. Делев
85'
Замена
Г. Русев
️️️️
И. Йорданов
85'
83'
Замена
С. Мугоша
️️️️
А. Марушич
80'
Замена
С. Лончар
️️️️
В. Йовович
Замена
Р. Кирилов
️️️️
Ф. Крастев
77'
72'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Н. Крстович
70'
ГОЛ! 0:1!
Н. Крстович
Пас отдал
В. Йовович
Замена
Я. Карабелев
️️️️
Х. Петров
60'
Замена
Н. Илиев
️️️️
И. Илиев
59'
46'
Замена
В. Йовович
️️️️
С. Хакшабанович
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Бакич
43'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Петко Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
19
Иван Йорданов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Марко Бакич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
2
Ивайло Марков
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
11
Янис Карабелев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
23
Станислав Шопов
ЦФ
15
Никола Илиев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
6
Владан Бубанья
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Наумов
15
Христов
6
Антов
15
Петров
4
Груев
14
Крастев
19
Йорданов
22
Стоянов
22
Илиев
11
Десподов
10
Делев
3-2-3-1-1
1
Миятович
3
Радунович
7
Вешович
15
Савич
23
Марушич
5
Вуячич
18
Бакич
19
Шчекич
22
Савичевич
18
Хакшабанович
9
Крстович
15
Петров
11
Карабелев
11
Карабелев
15
Петров
19
Йорданов
11
Русев
11
Русев
19
Йорданов
10
Делев
16
Петков
16
Петков
10
Делев
22
Илиев
15
Илиев
15
Илиев
22
Илиев
14
Крастев
10
Кирилов
10
Кирилов
14
Крастев
18
Хакшабанович
16
Йовович
16
Йовович
18
Хакшабанович
Йовович
15
Лончар
15
Лончар
Йовович
9
Крстович
20
Осмайич
20
Осмайич
9
Крстович
18
Бакич
10
Йоветич
10
Йоветич
18
Бакич
23
Марушич
9
Мугоша
9
Мугоша
23
Марушич
Остались в запасе
Болгария
Черногория
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
2
Ивайло Марков
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
2
Ивайло Марков
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
ЦФ
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
18
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Болгария - Черногория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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