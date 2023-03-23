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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Финляндия
Дания - Финляндия: обзор матча 23 марта 2023
Дания
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 1 тур
3 : 1
Завершен
Финляндия
21'
Р. Хойлунд
82'
Р. Хойлунд
90+3'
Р. Хойлунд
53'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Финляндия
ГОЛ! 3:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Дарами
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Й. Винд
82'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
М. Йенсен
77'
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Брейтуэйт
77'
73'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Лод
72'
Замена
А. Сухонен
️️️️
О. Антман
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Й. Меле
65'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Дамсгор
65'
53'
ГОЛ! 1:1!
О. Антман
Пас отдал
Т. Пукки
Желтая карточка
К. Нергор
49'
33'
Желтая карточка
О. Антман
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Бах
21'
Желтая карточка
Й. Меле
18'
Замена
В. Нельссон
️️️️
А. Кристенсен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
18
Филип Биллинг
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
18
Бах
4
Кьер
13
Кристенсен
5
Меле
15
Нергор
23
Хейбьерг
7
Йенсен
14
Дамсгор
9
Хойлунд
9
Брейтуэйт
3-4-3
1
Градецки
17
Алхо
21
Вяйсянен
4
Иванов
8
Лод
14
Кайринен
6
Камара
3
Йенсен
10
Пукки
20
Похьянпало
7
Антман
13
Кристенсен
6
Нельссон
6
Нельссон
13
Кристенсен
5
Меле
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
5
Меле
7
Йенсен
18
Биллинг
18
Биллинг
7
Йенсен
14
Дамсгор
19
Дарами
19
Дарами
14
Дамсгор
9
Брейтуэйт
19
Винд
19
Винд
9
Брейтуэйт
7
Антман
16
Сухонен
16
Сухонен
7
Антман
8
Лод
26
Форсс
26
Форсс
8
Лод
Остались в запасе
Дания
Финляндия
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
20
Андерс Дрейер
ПВ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
20
Андерс Дрейер
ПВ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Дания - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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