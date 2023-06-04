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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити: обзор матча 04 июня 2023
Ванкувер Уайткепс
04.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 24 тур
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
88'
Р. Галд (П)
20'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
90'
+5
Желтая карточка
K. Mcintosh
Замена
С. Берхальтер
️️️️
П. Вите
90'
+1
90'
+1
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Э. Томми
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Галд
88'
79'
Желтая карточка
Г. Кинда
Желтая карточка
Р. Галд
78'
Замена
С. Бечер
️️️️
С. Кордова
76'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
А. Кубас
76'
76'
Замена
K. Shelton
️️️️
М. Ционис
Желтая карточка
А. Кубас
69'
Замена
А. Шепф
️️️️
М. Лаборда
66'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
63'
41'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
L. Ndenbe
Желтая карточка
Б. Уайт
39'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Пас отдал
Э. Томми
7'
Желтая карточка
Р. Кастельянос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
5
Matteo Campagna
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
4-1-1-1-3
1
2
Лаборда
4
Веселинович
14
33
Блэкмон
20
Кубас
45
Вите
24
Грессель
24
Уайт
25
Галд
16
Кордова
2-3-5
22
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
27
Томми
9
Пулидо
10
Ционис
20
Шаллой
19
Кастельянос
22
2
Лаборда
18
Шепф
18
Шепф
2
Лаборда
45
Вите
6
Берхальтер
6
Берхальтер
45
Вите
20
Кубас
25
Кайседо
25
Кайседо
20
Кубас
16
Кордова
11
Бечер
11
Бечер
16
Кордова
27
Томми
15
Эспиноза
15
Эспиноза
27
Томми
22
14
Лайбольд
14
Лайбольд
22
10
Ционис
11
11
10
Ционис
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
5
Matteo Campagna
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
5
Matteo Campagna
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Канзаc Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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