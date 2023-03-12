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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Даллас
Ванкувер Уайткепс - Даллас: обзор матча 12 марта 2023
Ванкувер Уайткепс
12.03.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 3 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
34'
П. Арриола (АГ)
5'
С. Ибеага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Даллас
89'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
М. Фарфан
88'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Замена
А. Ахмед
️️️️
Р. Рапозо
83'
Замена
М. Лаборда
️️️️
Ю. Грессель
83'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Шепф
78'
77'
Замена
Ж. Жезус
️️️️
Э. Твумаси
Желтая карточка
А. Шепф
75'
Замена
П. Вите
️️️️
Б. Уайт
70'
69'
Желтая карточка
Н. Тафари
60'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Ллетгет
60'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Арриола
Замена
С. Кордова
️️️️
К. Дажоме
46'
Желтая карточка
А. Кубас
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Арриола
34'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Ибеага
Пас отдал
Н. Тафари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
3-1-1-3-2
1
91
Браун
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
11
Дажоме
24
Грессель
21
Рапозо
25
Галд
24
Уайт
2-1-2-2-3
26
Пас
25
Ибеага
3
Фарфан
6
Серрильо
19
Помыкал
8
Ллетгет
17
Арриола
20
Веласко
27
Феррейра
99
Твумаси
91
Тафари
21
Рапозо
20
Ахмед
20
Ахмед
21
Рапозо
24
Грессель
2
Лаборда
2
Лаборда
24
Грессель
18
Шепф
6
Берхальтер
6
Берхальтер
18
Шепф
24
Уайт
45
Вите
45
Вите
24
Уайт
11
Дажоме
16
Кордова
16
Кордова
11
Дажоме
99
Твумаси
2
Жезус
2
Жезус
99
Твумаси
8
Ллетгет
15
Мартинес
15
Мартинес
8
Ллетгет
3
Фарфан
29
Джанкуа
29
Джанкуа
3
Фарфан
17
Арриола
77
Обриан
77
Обриан
17
Арриола
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Даллас
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
1
Джимми Маурер
ВР
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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