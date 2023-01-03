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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 03 января 2023
Эспаньол
03.01.2023, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Сельта
53'
Х. Пуадо
97'
С. Дардер
117'
Н. Меламед
15'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Сельта
120'
Желтая карточка
О. Родригес
ГОЛ! 3:1!
Н. Меламед
Пас отдал
Хоселу
117'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
С. Дардер
114'
112'
Вторая желтая
А. Маркесин
Желтая карточка
Н. Меламед
100'
97'
Желтая карточка
А. Маркесин
ГОЛ! 2:1!
С. Дардер
Пас отдал
А. Видаль
97'
91'
Замена
Х. Галан
️️️️
Ф. Серви
91'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Л. де ла Торре
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Пуадо
80'
Желтая карточка
Л. Кабрера
79'
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Брейтуэйт
74'
73'
Желтая карточка
Й. Ларсен
Желтая карточка
А. Видаль
69'
64'
Желтая карточка
Д. Айду
60'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Васкес
59'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Г. Вейга
59'
Замена
У. Мальо
️️️️
Г. Пасьенса
ГОЛ! 1:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
Н. Меламед
53'
51'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
46'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
Замена
Н. Меламед
️️️️
Р. Мартинес
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Ласо
46'
Замена
О. Хиль
️️️️
Р. Санчес
46'
Желтая карточка
В. Соуза
32'
27'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Желтая карточка
Р. Мартинес
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
О. Родригес
12'
Желтая карточка
К. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гарсия
5
Оливан
23
Монтес
6
Кабрера
22
Санчес
5
Соуза
8
Экспозито
27
Мартинес
7
Пуадо
16
Ласо
22
Брейтуэйт
3-1-2-2-2
1
Маркесин
20
Васкес
14
Нуньес
4
Айду
13
Тапиа
17
де ла Торре
10
Вейга
23
Перес
14
Родригес
10
Серви
9
Пасьенса
Дардер
12
Калеро
12
Калеро
Дардер
22
Санчес
27
Хиль
27
Хиль
22
Санчес
16
Ласо
22
Видаль
22
Видаль
16
Ласо
22
Брейтуэйт
10
Дардер
10
Дардер
22
Брейтуэйт
27
Мартинес
10
Меламед
10
Меламед
27
Мартинес
7
Пуадо
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Пуадо
10
Серви
22
Галан
22
Галан
10
Серви
9
Пасьенса
22
Мальо
22
Мальо
9
Пасьенса
17
де ла Торре
19
Сведберг
19
Сведберг
17
де ла Торре
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
20
Васкес
10
Аспас
10
Аспас
20
Васкес
10
Вейга
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Вейга
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Эспаньол - Сельта
5
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
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