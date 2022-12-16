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Судьи
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
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Франция - Марокко

14.12.2022, Среда, 22:00 мск Аль Хор, стадион Аль Бейт Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/2 финала Франция - Марокко
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    Рейтинг: +653

    MichelWB 15 декабря 2022, 22:08

    От одной мысли "ПЕТУХИ победили" полночи уснуть не мог. Реально страшно....

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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 14 декабря 2022, 23:55

    Все логично и справедливо - в финал вышли сильнейшие, а те кто прыгнул выше головы, на кураже и морально-волевых, будут играть в утешительном матче.

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    Рейтинг: +653

    MichelWB 14 декабря 2022, 23:52

    Теперь буду болеть за Монако против хорватов.

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    Рейтинг: +5776

    ySS 14 декабря 2022, 23:46

    Афроевропейцев с победой
    Марокко победы за третье место

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    Рейтинг: +653

    MichelWB 14 декабря 2022, 23:41

    Печалька, Чуда не будет.

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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 14 декабря 2022, 23:40

    Ну вот и Мбаппе наработал на гол. Похоже, марокканская сказка закончилась.

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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 14 декабря 2022, 23:27

    Качественно французам ноги массировать начали.

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    Рейтинг: +1181

    Suvorov51 14 декабря 2022, 23:21

    Если честно не ожидал, что Марокко будет так играть, вот бы с нашими сыграли

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    Рейтинг: +905

    Таврида 14 декабря 2022, 23:20

    Нехило Мбаппе бутсу распороли, и желтой не было.

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    Рейтинг: +653

    MichelWB 14 декабря 2022, 22:47

    Если бы забил, это был бы один из лучших голов ЧМ.

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