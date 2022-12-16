Франция - Марокко

От одной мысли "ПЕТУХИ победили" полночи уснуть не мог. Реально страшно....
Все логично и справедливо - в финал вышли сильнейшие, а те кто прыгнул выше головы, на кураже и морально-волевых, будут играть в утешительном матче.
Теперь буду болеть за Монако против хорватов.
Афроевропейцев с победой
Марокко победы за третье место
Печалька, Чуда не будет.
Ну вот и Мбаппе наработал на гол. Похоже, марокканская сказка закончилась.
Качественно французам ноги массировать начали.
Если честно не ожидал, что Марокко будет так играть, вот бы с нашими сыграли
Нехило Мбаппе бутсу распороли, и желтой не было.
Если бы забил, это был бы один из лучших голов ЧМ.