Бразилия - Южная Корея

бразильцы идут к чемпионству !!!
|Июнь
|2 июня, четверг
|14:00
|Южная Корея
|1:5
|Бразилия
|Июнь
|2 июня, четверг
|14:00
|Южная Корея
|1:5
|Бразилия
|
|12 октября, суббота
|15:00
|Южная Корея
|0:2
|Бразилия
бразильцы идут к чемпионству !!!
Я бы на их месте не расслаблялся , корейцы будут играть до финального свистка .
победу уж точно они не упустят
Лучше бы дали в первом тайме,Корее наверное хватит
А все остальные команды на 80-ой минуте уже с поля уходят?
У многих "руки опускаются" осле 4:0 в первом тайме и второй превращается в формальность.
А Южной Кореи не так было? У них с середины первого тайма уже "руки опустились".