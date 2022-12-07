Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

Бразилия - Южная Корея

05.12.2022, Понедельник, 22:00 мск Доха, стадион 974 Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Бразилия - Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Июнь
2 июня, четверг 14:00 Южная Корея 1:5 Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

12 октября, суббота 15:00 Южная Корея 0:2 Бразилия
...
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 5 декабря 2022, 22:36

    бразильцы идут к чемпионству !!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17426

    Barmaleushka > andrej-lucevich 5 декабря 2022, 22:56

    Я бы на их месте не расслаблялся , корейцы будут играть до финального свистка .

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > Barmaleushka 5 декабря 2022, 23:12

    победу уж точно они не упустят

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +872

    3meeeD > Barmaleushka 5 декабря 2022, 23:23

    Лучше бы дали в первом тайме,Корее наверное хватит

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4469

    Snek > Barmaleushka 5 декабря 2022, 23:40

    А все остальные команды на 80-ой минуте уже с поля уходят?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17426

    Barmaleushka > Snek 6 декабря 2022, 06:48

    У многих "руки опускаются" осле 4:0 в первом тайме и второй превращается в формальность.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4469

    Snek > Barmaleushka 6 декабря 2022, 11:44

    А Южной Кореи не так было? У них с середины первого тайма уже "руки опустились".

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 