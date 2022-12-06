Япония - Хорватия

Завершился матч и я чуть не заревел! С нами попрощались комментаторы! Какая досада. Ну так интересно было слушать, как по между стадионами перемещается тимур журавель и чем занят, во время чемпионата, большую часть времени шнякин. Обидно бы было, если бы им не дали процентов 80 от всего репортажа поболтать на околофутбольные темы! Горе комментаторы ну процентов 6 - 9 уделяли происходящему на поле. Как сделать, что бы звуки со стадиона были слышны, а комментаторов нет? Готов взять кредит и заплатить тому, кто поможет это сделать.
|2 тур
|18 июня, воскресенье
|17:00
|Япония
|0:0
|Хорватия