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Исмаил Эльфат (Остин)
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Япония - Хорватия

05.12.2022, Понедельник, 18:00 мск Аль-Вакра, стадион Аль Жануб Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Япония - Хорватия
Чемпионат мира 2006, группа F
2 тур
18 июня, воскресенье 17:00 Япония 0:0 Хорватия
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    Рейтинг: +46

    BVG4 5 декабря 2022, 20:59

    Завершился матч и я чуть не заревел! С нами попрощались комментаторы! Какая досада. Ну так интересно было слушать, как по между стадионами перемещается тимур журавель и чем занят, во время чемпионата, большую часть времени шнякин. Обидно бы было, если бы им не дали процентов 80 от всего репортажа поболтать на околофутбольные темы! Горе комментаторы ну процентов 6 - 9 уделяли происходящему на поле. Как сделать, что бы звуки со стадиона были слышны, а комментаторов нет? Готов взять кредит и заплатить тому, кто поможет это сделать.

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    Рейтинг: +476

    the teacher 5 декабря 2022, 20:44

    Япошки гоу хом.

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 5 декабря 2022, 19:01

    Не ровен час японцы могут хорватов отправить домой.

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