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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 21 декабря 2022
Манчестер Юнайтед
21.12.2022, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Бернли
27'
К. Эриксен
57'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
Желтая карточка
Б. Фернандеш
89'
89'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Браунхилл
89'
Замена
С. Джей Иган-Райли
️️️️
Д. Корк
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Т. Маласья
85'
Замена
Фред
️️️️
М. Рэшфорд
85'
82'
Замена
С. Твайн
️️️️
Э. Барнс
Желтая карточка
Антони
80'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Ван-Биссака
72'
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Марсьяль
71'
63'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
М. Бенсон
Замена
Антони
️️️️
А. Гарначо
58'
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
С. Мактоминей
57'
48'
Желтая карточка
Д. Каллен
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
А. Ван-Биссака
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Антони
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Дубравка
3
Маласья
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
8
Мактоминей
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
24
Эриксен
4-4-1-1
1
Пикок-Фаррел
14
Робертс
5
Байер
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
7
Гудмундссон
4
Корк
8
Браунхилл
24
Каллен
14
Бенсон
35
Барнс
3
Маласья
33
Уильямс
33
Уильямс
3
Маласья
29
Ван-Биссака
23
Шоу
23
Шоу
29
Ван-Биссака
9
Рэшфорд
7
Фред
7
Фред
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
19
Эланга
19
Эланга
9
Марсьяль
17
Гарначо
7
Антони
7
Антони
17
Гарначо
4
Корк
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
4
Корк
8
Браунхилл
22
Бастьен
22
Бастьен
8
Браунхилл
35
Барнс
10
Твайн
10
Твайн
35
Барнс
14
Бенсон
21
Чурлинов
21
Чурлинов
14
Бенсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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