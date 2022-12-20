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Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 20 декабря 2022
Ньюкасл
20.12.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Борнмут
67'
М. Сенеси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Борнмут
Замена
Д. Шелви
️️️️
Б. Гимарайнс
87'
85'
Замена
Д. Лоу
️️️️
М. Сенеси
77'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Энтони
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
76'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
75'
Желтая карточка
К. Триппьер
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сенеси
67'
63'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Р. Кристи
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
57'
47'
Желтая карточка
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
43
Бен Гринвуд
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
10
Доминик Сади
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-2-1-3
12
Траверс
15
Смит
2
Мефам
5
Сенеси
33
Земура
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Мур
19
Соланке
39
Гимарайнс
26
Шелви
26
Шелви
39
Гимарайнс
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
10
Кристи
3
Стейси
3
Стейси
10
Кристи
19
Энтони
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Энтони
5
Сенеси
9
Лоу
9
Лоу
5
Сенеси
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
12
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
43
Бен Гринвуд
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Доминик Сади
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
43
Бен Гринвуд
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Доминик Сади
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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