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Судьи
Главный судья:
Данияр Сахи
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Узбекистан - Россия

20.11.2022, Воскресенье, 15:00 мск Ташкент, стадион Пахтакор Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи. Сборные Узбекистан - Россия
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