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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Штутгарт
Падерборн - Штутгарт: обзор матча 31 января 2023
Падерборн
31.01.2023, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Штутгарт
4'
К. Мавропанос (АГ)
86'
Ж. Диаш
90+5'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Штутгарт
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
С. Гирасси
Пас отдал
П. Штенцель
Желтая карточка
Ф. Муслия
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Диаш
Пас отдал
Л. Пфайффер
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Р. Ляйпертц
84'
82'
Замена
П. Штенцель
️️️️
В. Антон
82'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
К. Фюрих
74'
Желтая карточка
А. Каразор
72'
Желтая карточка
К. Мавропанос
Замена
Ф. Платте
️️️️
Ю. Юстван
69'
64'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
K. Klefisch
️️️️
М. Рор
58'
Замена
С. Конте
️️️️
М. Пьеринджер
58'
55'
Желтая карточка
С. Гирасси
46'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Й. Вагноман
Желтая карточка
М. Пьеринджер
18'
15'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Мавропанос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
17
Kai Klefisch
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
4-1-1-4
24
Хут
33
2
Хюнемайер
6
Хамфрис
22
Хойер
31
Рор
13
Ляйпертц
18
Пьеринджер
23
Обермайр
6
Шалленберг
10
Юстван
3-3-1-1-2
21
Мюллер
15
Мавропанос
21
Ито
16
Каразор
4
Вагноман
3
Эндо
3
Антон
28
Нартей
10
Фюрих
9
Переа
9
Гирасси
31
Рор
17
17
31
Рор
13
Ляйпертц
24
Муслия
24
Муслия
13
Ляйпертц
18
Пьеринджер
31
Конте
31
Конте
18
Пьеринджер
10
Юстван
36
Платте
36
Платте
10
Юстван
3
Антон
15
Штенцель
15
Штенцель
3
Антон
4
Вагноман
78
Харагучи
78
Харагучи
4
Вагноман
10
Фюрих
23
Диаш
23
Диаш
10
Фюрих
9
Переа
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Переа
Остались в запасе
Падерборн
Штутгарт
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Падерборн - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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