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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Катар
Канада - Катар: обзор матча 23 сентября 2022
Канада
23.09.2022, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Канада - Катар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
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Катар
1 : 1
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