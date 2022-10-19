Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Бари
Парма - Бари: обзор матча 19 октября 2022
Парма
19.10.2022, среда, 19:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Бари
29'
А. Бенедичак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Парма - Бари
Замена
Н. Эстевес
️️️️
А. Бенедичак
75'
66'
Желтая карточка
Ф. Викари
66'
Замена
Д. Сетер
️️️️
Э. Сальседо
Замена
А. Эно
️️️️
В. Кулибали
61'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
К. Ансальди
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Бенедичак
Пас отдал
С. Сом
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
26
Войо Кулибали
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
24
Станко Юрич
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Бари
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
0
Andrea D'Errico
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Парма
36
Bartlomiej Maliszewski
ВР
44
Francesco Borriello
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
20
Франко Васкес
АП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
77
Дарио Ситс
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
Бари
1
Элия Каприле
ВР
23
Антонио Маццотта
ЛП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
20
Emanuele Terranova
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
9
Дамир Сетер
ЦФ
4-1-2-3
40
Корви
14
Ансальди
3
Циркати
40
Балог
15
Дель Прато
19
Сом
26
Кулибали
14
Бонни
24
Юрич
9
Бенедичак
9
Шарпантье
2-1-4
34
Викари
31
Риччи
15
8
10
Сальседо
21
Шедлер
0
9
Бенедичак
24
Эстевес
24
Эстевес
9
Бенедичак
26
Кулибали
18
Эно
18
Эно
26
Кулибали
14
Ансальди
24
Остерволде
24
Остерволде
14
Ансальди
10
Сальседо
9
Сетер
9
Сетер
10
Сальседо
Остались в запасе
Парма
Бари
36
Bartlomiej Maliszewski
ВР
44
Francesco Borriello
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
20
Франко Васкес
АП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
77
Дарио Ситс
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Элия Каприле
ВР
23
Антонио Маццотта
ЛП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
20
Emanuele Terranova
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
36
Bartlomiej Maliszewski
ВР
44
Francesco Borriello
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
20
Франко Васкес
АП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
77
Дарио Ситс
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
23
Антонио Маццотта
ЛП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
20
Emanuele Terranova
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Парма - Бари
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Бари
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+