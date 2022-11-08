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Бернли - Кроули Таун

08.11.2022, Вторник, 22:45 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Бернли - Кроули Таун
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