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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ницца - Кельн
Ницца - Кельн: обзор матча 08 сентября 2022
Ницца
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
62'
А. Делор (П)
19'
Ш. Тиггес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Кельн
85'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Д. Любичич
Замена
М. Бар
️️️️
Д. Брайан
72'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Х. Будауи
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Делор
62'
61'
Желтая карточка
Т. Хюберс
59'
Желтая карточка
Й. Хектор
56'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Кайнц
56'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
56'
Замена
Л. Майна
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
Х. Будауи
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Я. Тильманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Николя Пепе
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Булка
23
Брайан
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
6
Бека-Бека
6
Будауи
10
Диоп
9
Лаборд
9
Делор
4-2-3-1
1
Швабе
19
Шиндлер
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
29
Тильманн
8
Дуда
11
Кайнц
27
Тиггес
23
Брайан
26
Бар
26
Бар
23
Брайан
6
Будауи
19
Пепе
19
Пепе
6
Будауи
8
Дуда
37
Майна
37
Майна
8
Дуда
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
21
Любичич
19
Лемперле
19
Лемперле
21
Любичич
11
Кайнц
22
Адамян
22
Адамян
11
Кайнц
Остались в запасе
Ницца
Кельн
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
5
Эрик Мартель
ОП
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Ницца - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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