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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Унион - Юнион СЖ
Унион - Юнион СЖ: обзор матча 08 сентября 2022
Унион
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
39'
С. Линен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Юнион СЖ
Красная карточка
С. Михель
90'
+7
Желтая карточка
А. Шафер
90'
83'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Д. Дехи
82'
79'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
69'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Х. Родригес
Замена
Т. Скарке
️️️️
Я. Хаберер
69'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
69'
Замена
А. Шафер
️️️️
Г. Харагучи
60'
Замена
С. Михель
️️️️
К. Беренс
60'
Желтая карточка
К. Триммель
51'
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Линен
Пас отдал
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Унион
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
5
Дехи
6
Эккель
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
3-4-1-2
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
6
Родригес
10
Теума
44
Линен
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
78
Харагучи
13
Шафер
13
Шафер
78
Харагучи
19
Хаберер
21
Скарке
21
Скарке
19
Хаберер
91
Беренс
11
Михель
11
Михель
91
Беренс
5
Дехи
18
Левелинг
18
Левелинг
5
Дехи
6
Родригес
21
Пуэртас
21
Пуэртас
6
Родригес
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
Остались в запасе
Унион
Юнион СЖ
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Алеша Кемлейн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Симон Адингра
ЛВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Алеша Кемлейн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Симон Адингра
ЛВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Унион - Юнион СЖ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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