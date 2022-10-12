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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Брюгге
Атлетико - Брюгге: обзор матча 12 октября 2022
Атлетико
12.10.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Брюгге
90'
Желтая карточка
С. Миньоле
84'
Замена
К. Мата
️️️️
Т. Бьюкенан
82'
Вторая желтая
К. Соуа
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
80'
Замена
А. Витсель
️️️️
А. Гризманн
79'
73'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Ф. Хутгла
Замена
М. Кунья
️️️️
С. Ньигес
73'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Коке
60'
Замена
А. Мората
️️️️
Т. Лемар
60'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
60'
50'
Замена
Б. Мейер
️️️️
А. Сков Ольсен
46'
Желтая карточка
Х. Ванакен
45'
+2
Желтая карточка
К. Соуа
Желтая карточка
С. Савич
45'
+2
44'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Альберто Морено
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
20
Молина
8
Ньигес
6
Коке
19
Кондогбиа
18
Лемар
10
Корреа
7
Гризманн
3-1-2-3-1
22
Миньоле
3
Одои
21
Силла
44
Мехеле
25
Онидика
17
Бьюкенан
20
Ванакен
9
Хутгла
14
Соуа
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
7
Гризманн
28
Витсель
28
Витсель
7
Гризманн
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
8
Ньигес
10
Кунья
10
Кунья
8
Ньигес
18
Лемар
21
Мората
21
Мората
18
Лемар
70
Сков Ольсен
5
Мейер
5
Мейер
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
3
Баланта
3
Баланта
9
Хутгла
17
Бьюкенан
22
Мата
22
Мата
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Атлетико
Брюгге
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Альберто Морено
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Альберто Морено
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Атлетико - Брюгге
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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