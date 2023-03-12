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Кривбасс - Шахтер

12.03.2023, Воскресенье, 15:00 мск Украина. Премьер-лига, 17 тур Кривбасс - Шахтер
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Кривбасс
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 21:00 Кривбасс 0:2 Шахтер
3 тур
29 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Кривбасс
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Кривбасс 0:4 Шахтер
5 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Кривбасс
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
16 тур
6 ноября, суббота 17:00 Кривбасс 0:2 Шахтер
1 тур
10 июля, суббота 20:00 Шахтер 2:0 Кривбасс
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 20:00 Шахтер 6:0 Кривбасс
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
6 декабря, воскресенье 15:00 Кривбасс 0:2 Шахтер
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Шахтер 3:0 Кривбасс
Чемпионат Украины (2008/2009)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Кривбасс 0:1 Шахтер
11 тур
18 октября, суббота 17:00 Шахтер 4:2 Кривбасс
Чемпионат Украины (2007/2008)
28 тур
3 мая, суббота 18:00 Шахтер 1:0 Кривбасс
13 тур
20 октября, суббота 17:00 Кривбасс 1:0 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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