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Динамо - Черноморец

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 26 тур Динамо - Черноморец
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 0:3 Динамо
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
21 мая, суббота 00:00 Динамо Черноморец
15 тур
19 ноября, пятница 20:30 Черноморец 1:6 Динамо
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
3 декабря, понедельник 19:30 Динамо 2:0 Черноморец
6 тур
25 августа, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
15 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 2:1 Динамо
1 тур
18 июля, вторник 19:00 Динамо 2:1 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
10 тур
31 мая, среда 19:00 Динамо 2:1 Черноморец
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:30 Черноморец 1:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
22 тур
17 марта, пятница 20:00 Динамо 2:1 Черноморец
11 тур
15 октября, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
16 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Черноморец
3 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Черноморец 0:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
4 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:2 Динамо
5 тур
30 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
7 мая, среда 20:00 Динамо 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 20:30 Черноморец 1:1 Динамо
5 тур
11 августа, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 0:2 Динамо
7 тур
25 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 3:1 Черноморец
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Черноморец 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
5 декабря, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Динамо
1 тур
18 июля, суббота 20:00 Динамо 5:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 3:1 Черноморец
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:30 Черноморец 0:3 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
1 декабря, суббота 15:00 Динамо 5:2 Черноморец
3 тур
1 августа, среда 20:00 Черноморец 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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