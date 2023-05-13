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Металлист - Заря

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 26 тур Металлист - Заря
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
5 ноября, суббота 14:00 Заря 3:2 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
15 тур
22 ноября, воскресенье 20:30 Металлист 0:1 Заря
2 тур
25 июля, суббота 19:30 Заря 0:0 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Металлист 4:2 Заря
1 тур
27 июля, воскресенье 22:00 Заря 1:2 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
17 апреля, четверг 20:00 Металлист 1:1 Заря
4 тур
3 августа, суббота 20:00 Заря 2:2 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
10 мая, пятница 20:00 Заря 1:3 Металлист
13 тур
28 октября, воскресенье 21:30 Металлист 2:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
17 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Заря 1:5 Металлист
2 тур
16 июля, суббота 17:00 Металлист 3:2 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
8 апреля, пятница 17:00 Заря 0:2 Металлист
9 тур
12 сентября, воскресенье 21:00 Металлист 3:0 Заря
Чемпионат Украины (2009/2010)
29 тур
5 мая, среда 20:00 Заря 1:4 Металлист
14 тур
21 ноября, суббота 18:00 Металлист 2:0 Заря
Чемпионат Украины (2008/2009)
16 тур
21 ноября, пятница 19:00 Металлист 2:1 Заря
1 тур
20 июля, воскресенье 18:00 Заря 1:1 Металлист
Чемпионат Украины (2007/2008)
17 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Металлист 2:1 Заря
2 тур
21 июля, суббота 17:00 Заря 3:2 Металлист
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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