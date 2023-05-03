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Ворскла - Динамо

03.05.2023, Среда, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 24 тур Ворскла - Динамо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
23 октября, воскресенье 13:00 Динамо 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
14 мая, суббота 00:00 Ворскла Динамо
14 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
1 мая, суббота 19:30 Ворскла 1:5 Динамо
11 тур
28 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
22 февраля, суббота 18:00 Динамо 2:1 Ворскла
8 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Ворскла 0:5 Динамо
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
12 тур
20 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:1 Динамо
1 тур
25 июля, среда 19:00 Динамо 1:0 Ворскла
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
29 тур
29 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 0:1 Динамо
24 тур
18 марта, воскресенье 20:30 Динамо 4:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 Динамо 2:1 Ворскла
4 тур
6 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 15:00 Ворскла 2:2 Динамо
6 тур
27 августа, суббота 19:30 Динамо 0:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
10 тур
4 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
30 ноября, воскресенье 20:30 Ворскла 0:3 Динамо
1 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Ворскла
11 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
6 тур
18 августа, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
14 апреля, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ворскла
12 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Ворскла
6 тур
14 августа, суббота 20:00 Ворскла 3:1 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
20 тур
13 марта, суббота 16:00 Динамо 1:0 Ворскла
5 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 1:1 Динамо
Суперкубок Украины 2009
Финал,
11 июля, суббота 21:45 Динамо 0:0
(4:2)п		 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
19 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Динамо 4:1 Ворскла
4 тур
9 августа, суббота 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Ворскла
14 тур
27 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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