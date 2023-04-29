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Заря - Черноморец

29.04.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 23 тур Заря - Черноморец
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
18 октября, вторник 13:00 Черноморец 0:4 Заря
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
2 апреля, суббота 00:00 Черноморец Заря
8 тур
19 сентября, воскресенье 19:30 Заря 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
14 тур
4 ноября, воскресенье 20:30 Черноморец 0:3 Заря
3 тур
4 августа, суббота 19:30 Заря 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
2 декабря, суббота 15:00 Черноморец 1:1 Заря
7 тур
27 августа, воскресенье 19:30 Заря 5:0 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
9 тур
26 мая, пятница 19:00 Черноморец 0:1 Заря
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:30 Заря 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
14 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Заря
3 тур
7 августа, воскресенье 19:30 Заря 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
18 тур
12 марта, суббота 18:00 Заря 4:0 Черноморец
5 тур
16 августа, воскресенье 19:30 Черноморец 0:2 Заря
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
15 марта, воскресенье 15:00 Заря 1:0 Черноморец
4 тур
16 августа, суббота 20:30 Черноморец 0:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 18:00 Заря 1:0 Черноморец
10 тур
22 сентября, воскресенье 20:00 Черноморец 3:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
5 апреля, пятница 20:15 Заря 1:1 Черноморец
8 тур
1 сентября, суббота 20:00 Черноморец 2:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 20:00 Черноморец 2:3 Заря
11 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Заря 0:2 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Заря
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Заря 0:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
21 марта, суббота 15:00 Заря 2:1 Черноморец
6 тур
23 августа, суббота 20:00 Черноморец 1:3 Заря
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
8 марта, суббота 16:00 Заря 0:2 Черноморец
5 тур
10 августа, пятница 20:00 Черноморец 1:0 Заря
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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