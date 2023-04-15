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Черноморец - Ворскла

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 21 тур Черноморец - Ворскла
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
8 октября, суббота 13:00 Ворскла 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
7 мая, суббота 00:00 Черноморец Ворскла
13 тур
1 ноября, понедельник 20:30 Ворскла 0:0 Черноморец
Украина. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
25 мая, суббота 17:00 Ворскла 1:2 Черноморец
26 тур
27 апреля, суббота 14:00 Черноморец 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Ворскла
7 тур
31 августа, пятница 19:00 Ворскла 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 марта, суббота 18:00 Ворскла 2:1 Черноморец
11 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Черноморец 0:3 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
12 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 1:2 Ворскла
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
22 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
9 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:0 Ворскла
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 27 октября, вторник 20:30 Ворскла 0:0 Черноморец
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 23 сентября, среда 19:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
24 мая, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Черноморец
2 тур
21 июля, воскресенье 22:30 Черноморец 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
4 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Ворскла
9 тур
10 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 19:00 Черноморец 1:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Ворскла
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ворскла 0:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 16:00 Ворскла 2:0 Черноморец
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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