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Днепр-1 - Львов

08.04.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 20 тур Днепр-1 - Львов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
1 октября, суббота 15:00 Львов 0:3 Днепр-1
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
25 тур
16 апреля, суббота 00:00 Днепр-1 Львов
10 тур
2 октября, суббота 17:00 Львов 0:1 Днепр-1
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
2 апреля, пятница 19:00 Днепр-1 5:1 Львов
7 тур
24 октября, суббота 19:30 Львов 1:3 Днепр-1
Украина. Премьер-лига (2019/2020), группа B
8 тур
11 июля, суббота 19:30 Днепр-1 3:2 Львов
3 тур
7 июня, воскресенье 19:30 Львов 1:2 Днепр-1
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
30 ноября, суббота 15:00 Львов 0:2 Днепр-1
5 тур
26 августа, понедельник 19:00 Днепр-1 2:3 Львов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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