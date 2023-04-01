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Черноморец - Шахтер

01.04.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 19 тур Черноморец - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
10 сентября, суббота 17:00 Шахтер 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
20 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Шахтер Черноморец
5 тур
21 августа, суббота 19:30 Черноморец 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
2 марта, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Шахтер
9 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
16 февраля, пятница 20:00 Шахтер 5:0 Черноморец
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Шахтер
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
7 тур
13 мая, суббота 19:30 Черноморец 0:3 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
13 тур
29 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
2 тур
30 июля, суббота 19:30 Черноморец 1:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
23 апреля, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Шахтер
10 тур
3 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
19 тур
11 апреля, суббота 17:00 Шахтер 5:0 Черноморец
6 тур
13 сентября, суббота 20:30 Черноморец 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
3 декабря, вторник 21:00 Черноморец 0:1 Шахтер
3 тур
28 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Черноморец
Суперкубок Украины 2013

10 июля, среда 22:00 Черноморец 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
Финал
22 мая, среда 20:45 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
6 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Черноморец 1:5 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Черноморец
8 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 2:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
27 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
12 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Черноморец
10 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:3 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
24 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 0:1 Черноморец
9 тур
15 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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