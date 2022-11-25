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Черноморец - Металлист

25.11.2022, Пятница, 14:00 мск Украина. Премьер-лига, 15 тур Черноморец - Металлист
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
25 тур
7 мая, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Металлист
12 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Металлист 2:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
31 мая, воскресенье 14:00 Черноморец 0:0 Металлист
13 тур
20 мая, среда 17:00 Металлист 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 18:00 Черноморец 1:1 Металлист
13 тур
20 октября, воскресенье 20:30 Металлист 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Металлист 3:1 Черноморец
10 тур
29 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:1 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Черноморец 3:3 Металлист
13 тур
15 октября, суббота 20:30 Металлист 1:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
28 тур
1 мая, суббота 16:00 Черноморец 0:2 Металлист
13 тур
24 марта, среда 21:00 Металлист 5:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
28 тур
16 мая, суббота 19:00 Черноморец 1:0 Металлист
13 тур
1 ноября, суббота 20:00 Металлист 2:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2007/2008)
23 тур
29 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:1 Металлист
8 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Металлист 2:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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