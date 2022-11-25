Черноморец - Металлист

|25 тур
|7 мая, суббота
|14:00
|Черноморец
|0:1
|Металлист
|12 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Металлист
|2:2
|Черноморец
|25 тур
|7 мая, суббота
|14:00
|Черноморец
|0:1
|Металлист
|12 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Металлист
|2:2
|Черноморец
|26 тур
|31 мая, воскресенье
|14:00
|Черноморец
|0:0
|Металлист
|13 тур
|20 мая, среда
|17:00
|Металлист
|0:0
|Черноморец
|28 тур
|2 мая, пятница
|18:00
|Черноморец
|1:1
|Металлист
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|20:30
|Металлист
|0:0
|Черноморец
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:30
|Металлист
|3:1
|Черноморец
|10 тур
|29 сентября, суббота
|20:00
|Черноморец
|1:1
|Металлист
|28 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|3:3
|Металлист
|13 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Металлист
|1:0
|Черноморец
|28 тур
|1 мая, суббота
|16:00
|Черноморец
|0:2
|Металлист
|13 тур
|24 марта, среда
|21:00
|Металлист
|5:1
|Черноморец
|28 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Черноморец
|1:0
|Металлист
|13 тур
|1 ноября, суббота
|20:00
|Металлист
|2:0
|Черноморец
|23 тур
|29 марта, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Металлист
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:00
|Металлист
|2:0
|Черноморец
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|16
|12
|3
|1
|43:12
|+31
|39
|2.
|Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33:13
|+20
|36
|3.
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38:25
|+13
|34
|4.
|Динамо К
|16
|9
|3
|4
|23:14
|+9
|30
|5.
|Александрия
|16
|7
|6
|3
|29:25
|+4
|27
|6.
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15:19
|-4
|23
|7.
|Кривбасс
|17
|6
|3
|8
|12:19
|-7
|21
|8.
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17:28
|-11
|20
|9.
|Ворскла
|17
|5
|4
|8
|22:25
|-3
|19
|10.
|Ингулец
|15
|5
|4
|6
|15:17
|-2
|19
|11.
|Верес
|17
|5
|3
|9
|20:25
|-5
|18
|12.
|Рух
|16
|4
|5
|7
|19:24
|-5
|17
|13.
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17:27
|-10
|16
|14.
|Черноморец Од
|17
|3
|6
|8
|14:22
|-8
|15
|15.
|Минай
|17
|3
|6
|8
|12:21
|-9
|15
|16.
|Львов
|16
|3
|3
|10
|11:24
|-13
|12