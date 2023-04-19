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Ингулец - Рух

19.04.2023, Среда, 13:00 мск Львов, стадион Скиф Украина. Премьер-лига, 10 тур Ингулец - Рух
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
23 апреля, суббота 00:00 Рух Ингулец
11 тур
16 декабря, четверг 17:00 Ингулец Рух
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
18 апреля, воскресенье 14:00 Ингулец 0:0 Рух
9 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Рух 2:2 Ингулец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 28 21 6 1 65:19 +46 69
2. Днепр-1 28 20 4 4 60:24 +36 64
3. Заря 28 19 4 5 59:31 +28 61
4. Динамо К 27 16 5 6 43:23 +20 53
5. Александрия 28 10 13 5 42:35 +7 43
6. Ворскла 28 11 6 11 34:36 -2 39
7. Кривбасс 28 11 5 12 24:29 -5 38
8. Колос 28 9 6 13 22:34 -12 33
9. Черноморец Од 28 8 8 12 31:37 -6 32
10. Металлист 1925 28 6 13 9 22:39 -17 31
11. Минай 28 7 9 12 20:29 -9 30
12. Ингулец 27 7 7 13 19:31 -12 28
13. Рух 28 6 10 12 28:36 -8 28
14. Верес 28 7 7 14 34:42 -8 28
15. Металлист 28 5 7 16 26:53 -27 22
16. Львов 28 3 4 21 18:49 -31 13
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