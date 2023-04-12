Львов - Шахтер

|17 тур
|3 декабря, пятница
|18:00
|Шахтер
|6:1
|Львов
|2 тур
|30 июля, пятница
|19:00
|Львов
|0:3
|Шахтер
|19 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Львов
|3:2
|Шахтер
|6 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Шахтер
|5:1
|Львов
|15 тур
|22 ноября, пятница
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Львов
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|19:30
|Львов
|0:2
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|28
|21
|6
|1
|65:19
|+46
|69
|2.
|Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60:24
|+36
|64
|3.
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59:31
|+28
|61
|4.
|Динамо К
|27
|16
|5
|6
|43:23
|+20
|53
|5.
|Александрия
|28
|10
|13
|5
|42:35
|+7
|43
|6.
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34:36
|-2
|39
|7.
|Кривбасс
|28
|11
|5
|12
|24:29
|-5
|38
|8.
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22:34
|-12
|33
|9.
|Черноморец Од
|28
|8
|8
|12
|31:37
|-6
|32
|10.
|Металлист 1925
|28
|6
|13
|9
|22:39
|-17
|31
|11.
|Минай
|28
|7
|9
|12
|20:29
|-9
|30
|12.
|Ингулец
|27
|7
|7
|13
|19:31
|-12
|28
|13.
|Рух
|28
|6
|10
|12
|28:36
|-8
|28
|14.
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34:42
|-8
|28
|15.
|Металлист
|28
|5
|7
|16
|26:53
|-27
|22
|16.
|Львов
|28
|3
|4
|21
|18:49
|-31
|13