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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Стивенидж - Питерборо Юнайтед
Стивенидж - Питерборо Юнайтед: обзор матча 23 августа 2022
Стивенидж
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
90+3'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
90'
+3
Замена
T. Vancooten
️️️️
M. Bostwick
84'
Замена
А. Рид
️️️️
D. Campbell
71'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
70'
68'
Замена
Д. Уорд
️️️️
J. Tomlinson
Замена
Д. Робертс
️️️️
D. Amoo
67'
64'
Желтая карточка
Д. Найт
56'
Замена
B. Thompson
️️️️
К. Поку
55'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Р. Джонс
46'
Замена
Ж. Фукс
️️️️
Д. Тэйлор
2'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
19
David Amoo
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
14
Saxon Earley
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
0
M. Bostwick
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
8
Джейк Тэйлор
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Чарли О'Коннел
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
17
Кваме Поку
АП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
23
Джо Уорд
ПП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
2-5
19
23
Ривс
5
Пьерджанни
9
Рид
8
Тэйлор
16
0
3-2-1-3
13
Блэкмор
20
Найт
2
Кент
4
6
О'Коннел
14
Тэйлор
17
Поку
5
Киприану
26
Джонс
9
Тэйлор
19
11
Робертс
11
Робертс
19
0
15
15
0
16
16
Рид
16
Рид
16
14
Тэйлор
7
Фукс
7
Фукс
14
Тэйлор
4
23
Уорд
23
Уорд
4
26
Джонс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
26
Джонс
17
Поку
8
8
17
Поку
Остались в запасе
Стивенидж
Питерборо Юнайтед
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
18
Luke Norris
ЦФ
Остались в запасе
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Стивенидж - Питерборо Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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