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Левадиакос - Панетоликос

26.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Греция. Суперлига, 24 тур Левадиакос - Панетоликос
Греция. Суперлига (2022/2023)
11 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Панетоликос 0:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 18:15 Левадиакос 1:0 Панетоликос
6 тур
6 октября, суббота 19:00 Панетоликос 2:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
22 тур
18 февраля, воскресенье 18:15 Левадиакос 1:2 Панетоликос
7 тур
15 октября, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
23 тур
4 марта, суббота 18:15 Панетоликос 2:0 Левадиакос
8 тур
23 октября, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
14 февраля, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:0 Левадиакос
7 тур
18 октября, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
29 тур
21 марта, суббота 18:15 Панетоликос 0:1 Левадиакос
12 тур
29 ноября, суббота 18:15 Левадиакос 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 19:15 Левадиакос 2:1 Панетоликос
11 тур
10 ноября, воскресенье 19:15 Панетоликос 2:1 Левадиакос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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