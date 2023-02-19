Введите ваш ник на сайте

ПАС Ламия - Олимпиакос

19.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Греция. Суперлига, 23 тур ПАС Ламия - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
10 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Олимпиакос 2:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022)
15 тур
19 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 ПАС Ламия
2 тур
19 сентября, воскресенье 20:30 ПАС Ламия 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 16:00 Олимпиакос 3:0 ПАС Ламия
12 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 0:6 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
18 тур
12 января, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 0:4 Олимпиакос
5 тур
28 сентября, суббота 19:30 Олимпиакос 2:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 ПАС Ламия 1:3 Олимпиакос
14 тур
16 декабря, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
17 тур
15 января, понедельник 20:30 Олимпиакос 2:0 ПАС Ламия
2 тур
26 августа, суббота 21:30 ПАС Ламия 0:1 Олимпиакос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
...
  • Читайте нас: 